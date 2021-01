Viuda de Chadwick Boseman realiza homenaje a su esposo entre lágrimas

Simone Ledward, viuda de Chadwick Boseman recibió recientemente un reconocimiento para su esposo y decidió honrarlo con un emotivo discurso que por supuesto ha conmovido al mundo.

Entre lágrimas, la esposa de ‘Black Panther’ decidió dar un pequeño discurso a través de los Gotham Awards.

Chadwick Boseman’s wife, Taylor Simone Leward, accepts his Actor’s Tribute award for #MaRaineyFilm at the #GothamAwards: “Chad, thank you. I love you. I am so proud of you. Keep shining your light on us" ♥️ pic.twitter.com/kbcopHcEJz

