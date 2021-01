Viralizan la primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di

Desde el año pasado se dio a conocer que Kristen Stewart interpretaría a Lady Di en una nueva película llamada ‘Spencer’, la cual está dirigida por Pablo Larraín y aunque había dudas, estás quedaron en el olvido con la primera imagen.

A través de la productora a cargo de este nuevo filme se dio a conocer la primera imagen que por supuesto ha llamado la atención.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

