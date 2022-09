Verónica Castro preocupa a sus fans tras estas declaraciones

Después de una larga ausencia en los medios de comunicación, Verónica Castro ha regresado para hablar de su nueva película ‘Cuando sea joven’.

Recientemente ofreció una entrevista especial para el programa ‘Ventaneando’, en la que dio unas declaraciones que encendieron las alarmas de sus fans por una posible depresión, debido a que manifestó que ha pensado en partir al otro mundo.

Será el próximo 19 de octubre cuando Verónica cumpla 70 años y en entrevista con la periodista Pati Chapoy en su casa de Acapulco, habló de algunos momentos de su vida y recordó a Andrés García y los achaques que ha manifestado.

La actriz recordó a los seres queridos que han perdido la vida y con melancolía habló de la depresión que llegó a vivir.

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas. No sé si decirte si me he sobrepuesto o es como que siento que de repente mi mamá me anda como llamando y le digo ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llaman”, dijo.