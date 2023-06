Toño Mauri vuelve a dar positivo a Covid-19

El reconocido actor Toño Mauri ha dado a conocer a través de sus redes sociales que ha dado positivo por tercera vez al virus del Covid-19. Recordemos que en el año 2020, esta enfermedad lo mantuvo en una delicada situación de vida o muerte, lo que lo llevó a someterse a un doble trasplante de pulmón.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Toño compartió una fotografía en la que se le puede ver recostado en una cama, con un cubrebocas negro cubriendo parte de su rostro y la frase: “Otra vez Covid”. En esta publicación, el actor quería informar a sus seguidores sobre su estado de salud actual.

Toño Mauri también detalló que, afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, ya que el virus fue detectado desde los primeros síntomas. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento médico y en reposo. En sus propias palabras, mencionó: “Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado. Entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo”.

En medio de su situación, Toño Mauri hizo hincapié en la importancia de tomar en serio la existencia del Covid-19 y la necesidad de seguir cuidándose. En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, expresó su preocupación por la creencia errónea de que el virus ha desaparecido: “La gente piensa que ya no hay covid, ya se acabó, y la verdad estoy en Miami y puedo decir que hay muchos casos de contagios, y no deja de ser covid, de tener cuidado”.

La noticia de la recaída de Toño Mauri en esta enfermedad ha generado gran impacto entre sus seguidores y el público en general. Sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y pronta recuperación, deseándole que supere esta difícil etapa nuevamente. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud y le deseamos lo mejor en su proceso de recuperación.