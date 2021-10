Captan a Tom Cruise con el rostro irreconocible

A través de las redes sociales han circulado algunas imágenes de Tom Cruise en donde luce con un notable y radical cambio físico en su rostro, por lo que los fanáticos del actor de 59 años han comenzado a especular sobre lo que pudo haber ocurrido.

Fue durante este fin de semana cuando el actor fue captado mientras disfrutaba del juego de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco en el estadio Oracle Park de San Francisco en California.

En las imágenes que han circulado en las redes sociales en las últimas horas aparece Tom Cruise con el rostro hinchado y un poco de papada, aunque muchos aseguran que el actor se habría sometido a una cirugía estética, otros tantos no dudaron en asegurar que simplemente es parte de la edad.

NEW#TomCruise at a Baseball Game between San Francisco Giants and the Los Angeles Dodgers in San Francisco. He was there with his Son Connor. pic.twitter.com/NoDZ3FtaHh — Tom Cruise News (@TCNews62) October 10, 2021

Algunos tantos lo desconocieron por completo: “¿Soy el único que piensa que este no es Tom Cruise, sino un tipo cualquiera que se parece a él?”

Am I the only one who thinks this isn’t Tom Cruise but just some random dude who looks kind of like him? https://t.co/xhxI7ANCB6 — Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) October 10, 2021

Y hubo comparaciones con el comediante Norm Macdonald.

Does Tom Cruise look like Norm Macdonald? pic.twitter.com/T5Gvq9Nk0u — Dan Le Batard Show with Stugotz (@LeBatardShow) October 11, 2021

Tom Cruise practicó durante un año la escena más peligrosa de ‘Misión Imposible’