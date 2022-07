Tatuador asegura que Nodal se destrozó la cara con todos los tatuajes que se ha hecho

Los tatuajes que Christian Nodal se ha realizado en los últimos meses han dado mucho de qué hablar incluso han llegado a otro continente.

Fue René Ponte, un YouTuber español que es tatuador, quien habló de los tatuajes que se ha realizado el interprete del regional mexicano en el rostro, asegurando que se destrozó la cara. El realizador enfatizó en todo momento que no es recomendable realizarse un tatuaje cuando se tiene inestabilidad emocional.

El clip del tatuador fue compartida hace un par de semanas y analizó los tatuajes que se ha hecho Nodal y aseguró que fue muy mala decisión tatuarse encima de la ceja.

“Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, detalló René.

También recalcó que no es recomendable realizarse tantos tatuajes en rostro.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero Digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente”, dijo el realizador.