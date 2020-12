Sofía Telch, hija de Ninel Conde cambia radicalmente de look

A pesar de que Sofía Telch, no quería pertenecer a las redes sociales, desde hace unos meses creó su cuenta de Instagram, la cual ya cuenta con más de 39 mil seguidores.

La joven que poco a poco se ha involucrado a las redes, decidió compartir una fotografía con su nuevo look, en el que se aprecia que decidió cambiar su tono de cabello al tono que está en tendencia, con unas luces rubias.

“Buenos días ☀️ no he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto entonces se ve cargado pero me gustó 😎 ¿Cómo va su viernes? ¡Ya casi es navidad!”, escribió en la descripción de la publicación de la plataforma.