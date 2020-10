Sofía Rivera Torres está de luto

View this post on Instagram

He estado llena de emociones y sin poder apagar mis pensamientos. En las noches doy vueltas yendo de una idea a otra hasta que, sin saber cuándo fue, caigo rendida. Son días de cambios, de decisiones, de inmensa felicidad pero también de despedidas que me dejan el corazón en añicos. Ya no sé qué siento más- estrés, felicidad, emoción, tristeza, ilusión… paso del llanto a estallar en risas y de la melancolía a la nostalgia en segundos. Soy el epítome de una mujer bipolar. Estas emociones me rebasan, querides amiges. Me desconozco, ni en la comedia encuentro refugio aunque he comprobado en múltiples ocasiones que reír es la mejor medicina. Hay que mantener la cabeza en alto por que de algo estoy segura — soy muy afortunada y por eso tendré eterno agradecimiento. Estoy agradecida con la vida, estoy agradecida con mi abuela por su lucha y estoy agradecida con D-os por darme tantos hermosos años a su lado. Han sido tantos viajes, tantos recuerdos, tantos chistes… Decía que ella y sus amigas eran las 3 V’s – viejas, viudas y viajeras. 🤣 Recorrió el mundo contagiando su buen humor y reuniendo tesoros llenos de historias. Qué difícil es ver que poco a poco esa luz se apaga, pero el mejor homenaje que puedo rendirle es estar con ella como ella ha estado una y mil veces por mi. También estoy agradecida con el amor de mi vida que en todo momento me da su mano, me presta su pecho para llorar y después me saca una sonrisa. No sabemos qué pasará éstos siguientes días, solo podemos esperar y rezar para que todo suceda en el mejor tiempo posible, de la mejor manera y en el mejor orden. Como bien sabemos… estas son cosas de D-os.🙏🏼