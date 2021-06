Sergio Mayer recibe críticas por suspender ‘Sie7e’ y así responde

Fue durante este fin de semana que Sergio Mayer confirmó la suspensión temporal del espectáculo ‘Sie7e‘, decisión que tomó junto a los productores debido al cambio del semáforo epidemiológico.

En el comunicado que ofrecieron a través de las redes sociales oficiales informaron que las entradas de los días 26 y 27 de junio serían reembolsadas o que serían válidas para futuras funciones.

Después de este anuncio, Sergio Mayer recibe críticas y especulaciones sobre venta de boletos que hubo. Finalmente tras estas teorías el mismo Sergio Mayer decidió ofrecer una serie de entrevistas para aclarar lo ocurrido.

“A ver ‘Sie7e’ es un espectáculo donde hay más de 60-80 personas sobre un escenario, no es una obra de teatro, es un espectáculo musical masivo y no es un teatro, es un centro de espectáculos donde pueden entrar más de mil personas, hay que tener conciencia, yo no quiero que mi gente se enferme, porque hay un repunte, yo prefiero esperar dos semanas, vamos a estar el 17 de julio”, explicó Mayer durante su presencia en el programa ‘Venga la alegría’.