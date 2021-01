Sarah Kohan rompe el silencio tras su separación

Aunque la separación de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan no ha sido de manera oficial. La modelo ha compartido varios mensajes que lo confirman, sobre todo por su viaje a Australia con sus dos hijos.

Tras dar a conocer que Sarah regresó a su hogar con sus hijos, algunos medios de comunicación comenzaron a especular las razones de su separación y a través de las historias breves de la plataforma la modelo de 26 años explotó contra esos rumores.

“Para todos los medios de comunicación que inventan rumores sobre mí. Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Así que por favor dejen de insinuar todas esas acusaciones. Esa no es la persona que soy. Por favor respeten mi privacidad y la de mi familia.