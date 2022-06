Rosalía presume sus curvas al estilo de Kim Kardashian

La cantante española sorprendió nuevamente al imitar el estilo de las Kardashian, ahora con un bikini de Fendi.

Después de que Rosalía se volviera protagonista de una campaña para la ropa interior de ‘Skims’, de la firma de Kim Kardashian, Rosalía ha demostrado que es fiel al estilo de las integrantes de la familia más polémica del momento.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Rosalía compartió una serie de fotografías en las que presume cuerpazo de infarto, durante un viaje que realizó en compañía de su novio Rauw Alejandro por Grecia.

“K me pongan en el sol que me derrito el mal de ojos que me manden me lo quito”, escribió la cantante en la descripción de la publicación que ya acumula más de 2 millones de reproducciones en la plataforma.