Roberto Palazuelos es el máximo heredero de Andrés García

En una reciente entrevista, Andrés García dio a conocer que Roberto Palazuelos está en su testamento, pero el ‘Diamante Negro’ reaccionó sorprendido por esta decisión.

Fue para el programa ‘De primera mano’ que Palazuelos aseguró que no quería hablar sobre el tema para evitar problemas publicitarios, pero confirmó que es el heredero máximo del actor.

“Lo cual no creas que me causó mucha felicidad, le dije: -‘Pero Andrés, pues tus hijos, hermano’ y respondió: ‘Pero tú sí me cuidas y ellos no’. Pero mira no va a haber herencia, te voy a decir por qué, porque vamos a vender todas las propiedad de Andrés mientras Andrés viva, para que Andrés siga teniendo una vida increíble, ahorita ya se vendió una que se está pagando, estaremos tratando de vender el rancho, yo le hago sus contratos”, explicó Palazuelos.