Revelan video de Britney Spears siendo agredida por parte de la seguridad de un jugador de la  NBA

La reconocida cantante Britney Spears ha sido protagonista de un preocupante incidente que ha dejado a todos conmocionados. Un video impactante, obtenido por el portal TMZ, revela el momento en que la artista fue agredida por el director de seguridad de los San Antonio Spurs, Damian Smith, mientras intentaba tomarse una fotografía con el jugador de la NBA, Victor Wembanyama.

Según los informes, el incidente ocurrió el pasado miércoles por la noche en el restaurante Catch del Hotel ARIA, en Las Vegas, Nevada. En una entrevista exclusiva con Cassidy Hubarth de ESPN, Wembanyama ofreció su versión de los hechos, afirmando que mientras caminaba con su seguridad hacia el restaurante, una persona intentó hablar con él, pero su equipo de seguridad la apartó.

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023