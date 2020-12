Reportan el fallecimiento del actor de doblaje César Arias

El actor de doblaje falleció la tarde de este lunes a sus 79 años de edad.

César Arias le prestó su voz en varias producciones en el doblaje latino, los más famosos personajes a los que le dio voz son Albus Dumbledore de ‘Harry Potter’, el Profesor X en la serie animada de ‘X-Men’,

también participó en ‘Naruto’, ‘Los Caballeros del Zodíaco’, ‘Rocky’, ‘El quinto elemento’, ‘Titanic’.

Varios actores de doblaje confirmaron la noticia a través de sus redes sociales, como Mario Arvizu: “Buen viaje querido César. Gracias por tu talento, por tu sentido del humor y por tu fraternidad”.

También Eduardo Garza, también otro actor de doblaje lamentó la pérdida a través de su cuenta de Twitter: “Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias”.

— Lalo Garza (@LaloGarx) December 21, 2020