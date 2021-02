Rapero genera polémica, al realizar una canción sobre Kobe

Vanessa Bryant ha tenido que enfrentar todo tipo de problemas, tras la muerte de su esposo, Kobe Bryant y su hija Gianna, ambos perdieron la vida en un accidente en un helicóptero en Los Ángeles y recientemente volvió a enfrentar una polémica contra un rapero.

Meek Mill, es un rapero que recientemente recibió todo tipo de críticas, luego de que se filtrara un extracto de su nueva canción, donde hace alusión explícita a la muerte de Kobe.

“And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe”, rapea Meek, lo que puede traducirse en español: “Y si alguna vez me falta, salgo con helicóptero, será otro Kobe”.

Ante esta filtración, la viuda del basquetbolista, decidió enviarle un mensaje al famoso y pedirle que hay mejores formas de honrar a su fallecido esposo.

Tras este mensaje, el rapero confirmó haberse disculpado con la viuda de Kobe y que aunque no lo hizo público, lamentó que su letra haya cobrado relevancia, cuando la intención no era parecer insensible por la muerte de Kobe.

I apologized to her in private earlier today not to the public…Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

— Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021