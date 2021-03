Paty Navidad y María Conchita causan polémica al hablar sobre la pandemia

A través de su cuenta oficial de Instagram Paty Navidad volvió a causar polémica con sus nuevas declaraciones sobre el coronavirus, la pandemia, el uso de cubrebocas y la vacunación.

La actriz ya fue cesada en Twitter con la emisión de mensajes sobre la enfermedad que enfrentamos actualmente. Sin embargo, continúa generando conversación al respecto y junto a María Conchita generó revuelo en la web.

“Yo no creo en las mascarillas, pero hay que respetar, lo más importante en la vida es el respeto. La vacuna, yo no creo en la vacuna, ahora si tu te la pones, ya no te vas a contagiar, entonces, eso es lo que tu crees, pues ok te lo respeto, pero a ti qué te importa que yo no me la ponga”, expresó María Conchita.