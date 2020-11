Oswaldo Silvas de Banda MS asegura que tuvo afectaciones en su voz tras tener coronavirus

El vocalista de la Banda MS confesó cuáles han sido las secuelas que le dejó la enfermedad en una reciente entrevista donde aseguró que su voz cambió.

Fue durante una entrevista que ofreció recientemente para el programa ‘Chisme en Vivo’ que Oswaldo Silvas Carreón, mejor conocido como Walo, explicó cómo le afectó el coronavirus a pesar de estar en recuperación.

Además de la pérdida de peso, Walo presentó atrofia muscular en la espalda y el pecho, además de dolores musculares, pero también tuvo fatiga y se cansaba muy rápido porque que sus pulmones estaban débiles.

View this post on Instagram

“Y sí hubo una afectación en mis cuerdas vocales, yo sentí eso a raíz del covid, me quedó una afectación que he estado trabajando todavía, aun no está al cien, estoy batallando todavía con cierto rango de notas vocales que estoy trabajando en ellas”, detalló el vocalista feliz también por la colaboración que preparó con Snopp Dogg y Becky G para el remix de “Mi Maldición”.