Novia de Octavio Ocaña regresa a Instagram y publica video del actor bailando

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, regresó a Instagram para mostrar ante sus seguidores un video del actor bailando “El Son de la Negra”.

Después de haber cerrado su cuenta durante varios días por los ataques y comentarios negativos que recibía, Nerea decide volver a la red social, para seguir compartiendo vídeos junto al actor de “Vecinos”.

“Quería que me parara a bailar con el (para los que no me conocen no se bailar jaja) entonces vean como me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención. Sin duda el alma de la fiesta a donde fuéramos”, escribió en la publicación.