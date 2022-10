Muere en pleno concierto el cantante Mikaben

El cantante se encontraba ofreciendo un concierto en la sala Accor Arena, el cual se ubica en París, Francia, cuando se desvaneció abruptamente en pleno escenario, la música se detuvo y corrieron a auxiliarlo. Lamentablemente, Mikaben falleció a los 41 años.

Usuarios que acudieron al evento fueron testigos del repentino momento momento el que el cantante haitiano Michael Benjamin, Mikaben, se dio la vuelta hacia la parte trasera del escenario y se desvaneció mientras caminaba.

En ese momento la música se detuvo, el personal del staff y compañeros músicos fueron a su auxilio pero perdió signos vitales en ese momento a través de Twitter el recinto ofreció un comunicado.

Aunque no se ha confirmado la causa del fallecimiento, se ha comentado presuntamente fue un paro cardiaco.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. 🇫🇷 #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE

— Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) October 16, 2022