Misteriosa fotografía de Britney Spears desata controversia en Instagram

Durante este miércoles 14 de octubre, se dio a conocer que la cantante Britney Spears ya podrá contratar a sus propios abogados, tras 12 años de que iniciara su juicio, lo que podría significar la libertad de la cantante.

Incluso se viralizó nuevamente el hashtag #FreeBritney para que logre eliminar la tutela de su padre, como sabrás desde entonces la cantante está bajo la tutela legal de Jamie Spears, mismo que controla su vida laboral, económica y hasta personal.

Mientras se daba a conocer el nuevo rumbo del juicio legal de Britney, la cantante colgó en su cuenta de Instagram la siguiente fotografía en la que se generó un verdadero debate en la sección de comentarios.

“Me encanta cómo se cubre la cara porque no es Britney”, “¡¡¡NO ES ELLA !!!”, “¡Esa no es Britney! ¡Ha estado escondiendo mucho su rostro cuando está con Sam!”, “Es el fotógrafo misterioso, para mí”, “No es Britney”, “Definitivamente no ella.”, “¿Quién está tomando esa foto? Él es la clave de todo”, son los mensajes que se pueden leer en los más de 7 mil comentarios.