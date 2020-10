“Miss Moni” asegura que es inocente

Durante su última declaración en juicio frente a los padres de familia de los menores que murieron en el colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, conocida como “Miss Moni”, dejó claro que no pediría perdón.

La audiencia duró cerca de cuatro horas y finalmente fue sentenciada a 31 años de prisión, por los delitos de homicidio culposo por la muerte de 19 niños y 7 adultos tras el derrumbe del inmueble y responsabilidad de obras, además se determinó una reparación del daño para cada una de las víctimas, de 402 mil pesos.

“Yo traté de ser amable, traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Perdón no, porque soy inocente”, dijo la directora del colegio frente al tribunal de enjuiciamiento, reveló su abogado Rosendo Gómez a la salida del tribunal.