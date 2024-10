Mario Bezares defiende la memoria de Paco Stanley tras polémica declaración de René Franco

Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2, se enfrentó a un momento de gran tensión durante su reciente participación en el programa La Taquilla, conducido por René Franco. El tema central de la conversación, que inició celebrando el triunfo de Bezares en el reality show, tomó un giro inesperado cuando Franco abordó el polémico caso de Paco Stanley, el conductor asesinado en 1999, del cual Bezares fue vinculado durante años.

René Franco no dudó en expresar su firme opinión sobre Stanley, insinuando que el famoso conductor “andaba en malos pasos”. Durante la entrevista, Franco comentó: “Hay una razón por la cual siempre tendremos que observar tu nivel de involucramiento con Paco. Esto nunca lo hemos dicho porque está muerto, pero Paco andaba metido en malos pasos”.

Visiblemente sorprendido, Mario Bezares respondió con incredulidad: “¿Tú crees? ¿En serio?”. Sin embargo, René mantuvo su postura firme, asegurando que estaba convencido de que Stanley había tenido algún tipo de conexión con actividades ilícitas. Incluso llegó a decir que la tranquilidad con la que Bezares ha podido continuar su vida es una clara señal de que nunca estuvo verdaderamente implicado en esos supuestos “malos pasos”. “Si tú tenías algo, hubiera sucedido después, hubiera pasado en la cárcel. ¡Nadie te siguió!”.

A pesar de las fuertes acusaciones, Mario Bezares defendió la memoria de su fallecido amigo y dejó claro que, en su experiencia personal, Stanley no llevaba una doble vida. “Difiero algunas cosas que me dices, porque conocí a Paco y sé que no andaba en malos pasos, o desconozco completamente esa doble vida que pudo haber tenido”, afirmó con firmeza.

Franco, sin embargo, sostuvo que tanto él como Bezares desconocen la totalidad de la historia que rodea a Paco Stanley y que esa falta de conocimiento es lo que alimenta las leyendas urbanas sobre el caso. “Ni tú ni yo sabemos qué onda, y si supiéramos, no estaríamos en La Casa de los Famosos”, añadió el conductor de La Taquilla.

Al final de la entrevista, Bezares reflexionó sobre el daño que los rumores y las especulaciones han causado en su vida desde aquel fatídico día en 1999. “Te etiquetan, te condenan, te enjuician, te incriminan, te azotan y te revuelcan”, expresó el conductor, visiblemente afectado por los años de controversia que ha vivido.

Esta confrontación revive un capítulo doloroso en la vida de Mario Bezares, quien, a pesar de haber sido exonerado de cualquier cargo relacionado con el asesinato de Stanley, sigue siendo vinculado por la opinión pública a uno de los crímenes más impactantes en la historia del espectáculo mexicano.