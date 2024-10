Adrián Marcelo regresa a ‘Hermanos de Leche’ y enciende las redes

Adrián Marcelo, el comediante y youtuber regiomontano, ha causado revuelo en redes sociales tras anunciar su regreso al pódcast “Hermanos de Leche”, junto a su compañero Iván Fematt, conocido como ‘La Mole’. A pesar de los rumores sobre su posible regreso a Televisa, Marcelo ha optado por reactivar este controvertido proyecto que promete continuar con su característico humor negro.

El anuncio se realizó este sábado a través de un video compartido en las plataformas digitales del pódcast, donde se ve a ‘La Mole’ expresando su añoranza por su amigo y compañero: “Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho”. Esta emotiva declaración fue seguida por un cameo sorpresa de Adrián, quien se unió a la grabación con un mensaje contundente: “Disfruten este Sustituto de leche ya que es el último, señores, estoy de vuelta. ¡Nos vemos pronto!”.

Expectativa y Polémica

Publicidad

Publicidad

La reaparición de Adrián Marcelo llega en un momento de especulaciones y expectativas entre sus seguidores. Su ausencia tras salir de “La Casa de los Famosos México” había dejado a muchos fans ansiosos por su retorno. Sin embargo, el regreso a “Hermanos de Leche” también ha suscitado críticas. Un grupo significativo de internautas ha expresado su descontento y ha participado en campañas digitales para limitar la presencia de Marcelo en medios, lo que añade una capa de controversia a su regreso.

El pódcast, conocido por su estructura más tradicional en comparación con otros proyectos de Marcelo, aborda temas aleatorios y se nutre de la interacción con sus seguidores, lo que lo ha hecho popular entre su público. Aún así, no todos celebran su retorno, pues el humor negro que caracteriza a “Hermanos de Leche” ha polarizado opiniones.

Nuevos Proyectos en Puerta

Además de su regreso al pódcast, Marcelo tiene programada una entrevista con el periodista René Franco en su programa “La Taquilla”, que se transmitirá en vivo el próximo lunes desde Los Ángeles. Franco ha señalado que este encuentro se debe a una coincidencia laboral, y se anticipa que abordarán diversos temas que rodean la vida y carrera del polémico comediante.

Adrián Marcelo promete no dejar indiferente a nadie en su regreso, y sin duda, sus fanáticos estarán atentos a los próximos episodios de “Hermanos de Leche” y a la entrevista en “La Taquilla”. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta nueva etapa en la carrera del ex participante de “La Casa de los Famosos”. ¡Así que no te lo pierdas!