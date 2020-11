Mariana Echeverria ya no sabe qué hacer con Lucca

La famosa conductora mantiene gran interacción con sus seguidores de Instagram, compartiendo todos los detalles que vive con Lucca. Desde sus cambios de pañal, hasta sus horas de sueño.

Sin embargo, en sus más recientes historias breves de la plataforma, Mariana mostró su desesperación al no poder hacer dormir a su pequeño, de casi un mes de nacido, quien no pude dormir si no es en sus brazos.

“No sé qué le pasa a Lucca, que no se quiere dormir si no es en mis brazos, ya me desesperé horrible, porque se duerme aquí apenas, y miren, ya está abriendo el ojo. Apenas lo dejo en su colecho y despierta”, explica un poco preocupada Echeverría.

En sus mismas historias compartió un texto que encontró en la página ‘Mamá recomienda’ la etapa en la que se encuentra Lucca, por lo que pudo entender qué es lo que pasa con su bebé.

Desde que nació Lucca cuenta con su propia cuenta de Instagram que le crearon Mariana y Óscar donde acumulan más de 165 mil seguidores.

¡Qué bonitoooo!