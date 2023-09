María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, conmueve en el funeral de Benito Castro

En una emotiva despedida, María Elena Saldaña, conocida cariñosamente como ‘La Güereja’, se unió a familiares, amigos y colegas en el funeral de Benito Castro, el icónico actor y músico mexicano que nos dejó el pasado 11 de septiembre a los 77 años de edad.

El velatorio, que tuvo lugar en una funeraria al sur de la Ciudad de México durante la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre, se llenó de amor y recuerdos en honor al legado y la trayectoria de Benito Castro.

La emotiva despedida alcanzó su punto culminante a la medianoche, cuando los asistentes al funeral dedicaron una conmovedora porra y una lluvia de aplausos al inolvidable artista antes de que un conjunto musical interpretara “Yo sin ti”, una de las emblemáticas canciones de Los Hermanos Castro.

María Elena Saldaña, quien compartió con Benito uno de los programas más queridos y populares de la televisión mexicana, llegó al lugar visiblemente afectada para dar su último adiós a su entrañable amigo.

Con la voz entrecortada por la emoción, ‘La Güereja’ compartió su dolor: “Es muy triste, muy difícil, muy impresionante. De esas cosas que dices, no puedo creerlo”. Con lágrimas en los ojos, narró cómo se enteró del trágico accidente que le arrebató a su amigo: “Hoy llegué a Televisa a las diez de la mañana y Reynaldo López me dio la noticia de que se había accidentado. Yo me espanté mucho porque yo sabía que él iba a ir de gira, nunca en la vida me imaginé de qué manera era ese accidente”.

La actriz compartió conmovedoras anécdotas sobre su amistad y colaboración con Benito Castro. Recordó cómo estaban a punto de embarcarse en un nuevo proyecto juntos: “Era el programa piloto de un proyecto muy bonito donde volvíamos a trabajar Benito y yo. No lo vi porque él trabajaba por un lado y yo por otro. Hubo una lectura, él no acudió no sé por qué no fue. El día que estuvimos para vestuario creo que llegué primero yo y cuando yo ya me iba, las personas en el pasillo me dijeron que acababa de irse Benito. Cómo no lo vi”.

La Güereja también reveló que ella y Benito Castro tenían grandes planes para el futuro, incluyendo la realización de una película: “Tengo mucho cariño por él, y Dios me permitió, a partir de hace como unos seis meses, empezar a planear. Íbamos a hacer una película. Traíamos muchas ideas, muchos sueños”.

A lo largo de la madrugada, amigos y colegas de Benito Castro continuaron llegando para rendir homenaje al querido artista. Entre ellos se encontraban Enrique Gou, Carlos Benavides, Rafael Inclán, Lalo “el Mimo”, Gundy Becker viuda de Gualberto Castro y Paul Satanley, quienes compartieron el pesar de la pérdida de una leyenda de la escena mexicana.

La partida de Benito Castro deja un vacío irremplazable en el mundo del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de su inolvidable obra y los recuerdos de quienes lo amaron y admiraron. María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, nos recordó con sus emotivas palabras la profunda huella que Benito Castro dejó en su vida y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.