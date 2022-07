María Chacón celebra su cumpleaños número 31 con ajustado atuendo

La actriz María Fernanda Chacón Romo, mejor conocida como María Chacón ha demostrado su gran talento vocal y escénico en varias producciones importantes tras debutar como ‘La Chofis’ o Sofía Domínguez en la telenovela infantil ‘Alegrijes y rebujos’.

Ahora mismo la actriz ya ha cumplido 31 años de edad y a través de su cuenta oficial de Instagram escribió un mensaje para celebrar un año más de vida.

En las postales, María Chacón sorprendió al aparecer con un ajustado atuendo negro con transparencias en las piernas que es con el que festejó al máximo durante este fin de semana.

“HBD to me! un año más de vida, y que vida. No podría estar más agradecida de todo el amor que me rodea y de todas las cosas increíbles que estoy viviendo. Me siento plena y rodeada de magia y eso es todo lo que puedo pedir. Siempre bailando y recibiendo los regalos que la vida tiene para mi”, colgó la actriz en su cuenta oficial de Instagram.