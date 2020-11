Mamá de Eleazar Gómez se disculpa con medios de comunicación

Desde hace unos días, la mamá de Eleazar apareció en algunos medios de comunicación, ya que acudió a la audiencia de su hijo, esperando poder regresar con él.

Tras volver a determinar que tenía que permanecer en prisión, su mamá, Melisa Sánchez confirmó que aunque deseaba conversar con algunos medios, esto no fue posible porque se ha sentido mal.

“Una disculpa a todos, yo quería estar con ustedes, pero de verdad me siento fatal. No puedo caminar, la presión se me bajó y no puedo ni hablar”, declaró la mamá del actor.