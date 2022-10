Livia Brito anuncia pausa en su carrera para embarazarse

La actriz de origen cubano ha atravesado varias polemicas desde que su pareja y ella agredieron y robaron el equipo de un paparazzi, desde entonces ha mantenido mala relación con la prensa y a pesar de continuar con su carrera en la exitosa telenovela ‘La desalmada’, ha decidido dar una pausa por una poderosa razón.

Fue a través de una transmisión en vivo en su cuenta verificada de Instagram, que Livia Brito decidió hacer el anuncio de qué es lo que le impedirá grabar el melodrama a través de Instagram.

“Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba super emocionada, yo lo quería hacer. Tuve plática con el Güero Castro, tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme”, detalló la actriz de 36 años.