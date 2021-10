Laura León reacciona con humor al revelar que también compra en la Lagunilla

Recientemente se hizo viral un vídeo de Laura León, reconocida en el mundo artístico como ‘La Tesorito’ mientras compraba en ROSS una tienda de descuentos en Estados Unidos, aunque en su momento respondió de la mejor manera asegurando que le encantaba aprovechar este tipo de ofertas.

La famosa actriz y cantante volvió a dar de qué hablar tras sus reciente declaraciones que dio ante la prensa que le cuestionaba nuevamente sobre sus finanzas, aunque nunca perdió su esencia y humor, ‘La Tesorito’ respondió un poco molesta sobre ese tema.

“A mi me vale, no hay riata que acomode, si es larga porque es larga, si es corta porque es corta, nombre yo soy una mujer y soy feliz porque soy libre y me voy a la Lagunilla a comprar con mis amiguitos y me voy a los tianguis y me encanta y qué”, respondió ante la pregunta si le afecta que la molesten con este tipo de preguntas.