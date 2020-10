Khloé Kardashian dio a conocer que tuvo coronavirus

El adelanto de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ha llegado con una fuerte revelación de Khloé Kardashian.

Aparentemente la socialité se habría enfermado de coronavirus y así lo dio a conocer a través de este vídeo donde aparece Kris Jenner y Kim Kardashian, ambas preocupadas por el estado de salud de Khloé.

“Me acabo de enterar que tengo coronavirus. He estado en mi habitación. Voy a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”, confirmó la pareja de Tristan Thompson y por supuesto, su voz se escucha tan débil como nunca antes.

Su mamá contactó algunos médicos que le dieron algunas opciones en caso de que su hija tuviera COVID-19, pero también confirmó que lo único que puede hacer es esperar a que resulte positiva o negativa la prueba de su hija.

Khloé presentó vómitos, temblores y se sentía sofocada, además de dolores fuertes de cabeza, síntomas que provocaron preocupación en todos sus familiares.

Afortunadamente está más sana que nunca y pudo disfrutar en grande el cumpleaños de Kim Kardashian en una isla privada, con todos los asistentes completamente sanos.