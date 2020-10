Kate del Castillo recuerda su relación con Sean Penn

Aunque no es un secreto para Kate del Castillo lo que vivió tras el encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, por primera vez rompió el silencio y habló de su relación con Sean Penn.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Tu-Night’ de Omar Chaparro, que la actriz habló de Penn con quien protagonizó una fuerte polémica tras sostener un encuentro con el líder del Cártel de Sinaloa.

Kate confesó que no le gustaría volver a ver a Sean Penn, después de que Omar le preguntara por él, asegurando que incluso lo ignoraría si se lo encontrara en su camino.

“Ahorita en mi vida no significa nada, es nada más una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo hacer muchísimo, pudo hacer que me mataran a mi y a mi familia, entonces no le tenfo ningún tipo de respeto”, dijo en la conversación que sostuvo con Omar.