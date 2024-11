Karol Sevilla genera polémica al llamar “Los Paninis” a Ángela Aguilar y Christian Nodal

La actriz y cantante Karol Sevilla, conocida por su papel en Soy Luna, ha desatado un fuerte debate en redes sociales tras referirse de manera controversial a la pareja formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante una transmisión en vivo en TikTok, Sevilla no ocultó su desagrado hacia los cantantes, utilizando el término “Los Paninis”, en alusión al caso mediático de Karla Panini.

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó su opinión sobre la relación entre Ángela y Nodal. Aunque inicialmente respondió que no tenía comentarios al respecto, su lenguaje corporal y tono irónico dejaron claro su postura. “Ay, los Paninis, wey, no opino absolutamente nada porque la verdad es que, ay wey, no ayuda, sinceramente a esas personas cómo les gusta cagarla, ¿verdad?, de verdad está muy heavy wey”, declaró Sevilla, quien incluso parodió la frase de Ángela: “Porque eres mi novio, Christian”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios la respaldaron por hablar sin filtros, calificándola como valiente ante la posibilidad de represalias legales, especialmente porque Pepe Aguilar, padre de Ángela, ha sido conocido por defender a su familia en tribunales. Sin embargo, otros la criticaron duramente, acusándola de meterse en asuntos ajenos y buscar protagonismo. Comentarios como “Te pasas, Karol, estas viendo las demandas que está metiendo Pepe Aguilar” o “Con razón la tenían bloqueada en Soy Luna, resultó payasita y metiche” dominaron las respuestas en redes.

La pareja formada por Nodal y Ángela no es ajena a la controversia, pues desde su inicio ha estado en el ojo público, especialmente por las acusaciones de supuestas acciones que afectarían a Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija. La comparación de Sevilla con el caso Panini intensificó las divisiones entre quienes critican a los cantantes y quienes les muestran apoyo incondicional.