Jennifer Aniston muestra su rutina para mantenerse jovial

La actriz de 51 años, es una de las figuras más admiradas en Hollywood, por mantener una imagen saludable y ahora se convirtió en directora creativa de una importante marca de colágeno.

Se trata de la marca ‘Vital Proteins’, misma que lleva consumiendo desde hace tiempo atrás y el pasado mes de noviembre anunció la alianza que realizó, pero es hasta el día de hoy que de manera oficial se ve en una campaña.

“Cuando se presentó la oportunidad de ser parte de la marca de una manera más grande, salté sobre ella. Siempre he sido una defensora de encontrar el bienestar desde adentro hacia afuera, y estoy muy feliz de compartir la importancia del colágeno”, escribió en su Instagram en el pasado mes de noviembre.

De manera oficial Jennifer Aniston presentó hoy la campaña con la marca de colágeno y bienestar para dar inicio a la asociación global con la marca y con un comercial la actriz muestra cuál es su rutina para mantenerse jovial.

Incluso el nombre de Jennifer Aniston se convirtió en tendencia en las redes sociales al mostrar su debut como socia de ‘Vital Proteins’ debido a la admiración por la reconocida actriz quien en el clip aparece practicando yoga y haciendo ejercicio.

Estas son algunas de las reacciones de Twitter.

THE CATEGORY IS BODY AND LOOK HOW JENNIFER ANISTON BODIED THAT. pic.twitter.com/eHkSaEjgSy — nicole (@anistonily) December 15, 2020

the hair. the wink. the face. THE JENNIFER ANISTON pic.twitter.com/ig77eewWNL — ky (@kyaniston) December 15, 2020