Jenni Rivera es recordada a 8 años de su muerte

Hace 8 años Jenni Rivera falleció repentinamente, este momento cimbró a todo el medio del espectáculo que sabía que la cantante estaba iniciado una vida de éxitos.

Hoy fanáticos y algunos famosos, incluidos sus familiares, han recordado a la Diva de la Banda de la mejor forma y una de las primeras en enviar un mensaje a la cantante ha sido Alejandra Guzmán.

Rafa Balderrama recordó a Jenni con un especial por su programa de La Mejor FM, donde relató una anécdota con la cantante que siempre tendrá un espacio en su corazón.

Pepe Garza fue el encargado de juntar a familia de Jenni, para recibir un Disco de Oro por “Aparentemente Bien” y “Engañémoslo”, ambos temas entre el gusto de sus seguidores.

La familia Rivera ha confirmado que habrá un libro para niños que cuente la historia de Jenni, así como un documental y un segundo sencillo nuevo que aparentemente grabó antes de morir; afirmaron que están planeando un concierto en Monterrey y que están listos para volver a ver ‘Mariposa de Barrio’ a través de Netflix.

Lo que ha llamado la atención es que la familia Rivera quiere a Ángela Aguilar y a Cardi B cantando canciones de la Diva de la Banda, sin embargo, esto solo es un sueño que no ha sido confirmado porque no hay comunicación con las respectivas cantantes.

Seguidores de la cantante han compartido todo tipo de imágenes para recordarla y vídeos que confirman que a 8 años de su partida, es capaz de continuar con su legado y llenarse de un amor infinito.

8 years ago 😩 time flew by so fast. @jennirivera your last performance ever. Iconic pic.twitter.com/byUQYvtRfa

