Hospitalizan a Kate Beckinsale por una lesión en la espalda

La actriz británica, Kate Beckinsale fue hospitalizada de emergencia en Las Vegas por una seria lesión en su espalda.

De acuerdo al portal TMZ, la actriz estaba hospedada en The Signature en MGM Grand mientras grababa la cinta Prisoner’s Daughter y la mañana de este viernes después de sufrir la fuerte lesión.

Sin embargo, se desconoce se lastimó en el hotel o mientras filmaba y hasta el momento se desconoce la afectación de la estrella de cine por lo que se espera que salga del hospital.

Kate Beckinsale's been rushed to the hospital in Vegas. https://t.co/EdiCfsZ5oX

— TMZ (@TMZ) September 11, 2021