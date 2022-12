Harvey Weinstein es declarado culpable de tres delitos

El exproductor continúa en el ojo del huracán pues ha sido declarado culpable de una violación además de dos agresiones sexuales tras el término de su juicio en Los Ángeles este lunes.

Después de dos semanas de deliberaciones, los miembros del jurado lo hallaron culpable de todos los cargos que se presentaron por la primera de las cuatro mujeres.

Aunque, lo declararon inocente de los cargos que presentó la segunda mujer y no llegaron a ningún veredicto por las acusaciones presentadas por otras dos víctimas.

El productor de 70 años enfrenta cargos de violación y sexo oral forzado en contra de mujeres en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles entre 2004 y 2013. En un juicio que duró un mes ante un jurado de doce miembros.

Harvey Weinstein is facing 47 years after being found guilty of r*pe in LA trial ‼️ pic.twitter.com/yUbgEKTiKb

Las mujeres dieron detalles de los encuentros sexuales que mantuvieron con Harvey, los cuales fueron en contra de su voluntad y bajo coerción física o psicológica, incluso durante sus testimonios lloraron mientras relataban sus experiencias, afirmando que le suplicaron a Weinstein detenerse.

También agregaron que mantuvieron silencio por temor a represalias por el poder de Weinstein. Finalmente la fiscalía lo describió como un depredador que usó su influencia para presionar y abusar de mujeres de forma impune.

Harvey cumple desde 2020 una condena de 23 años de prisión en Nueva York, por violación y agresión sexual, en un veredicto que comenzó el movimiento #MeToo.

Harvey Weinstein was found guilty of raping and sexually assaulting an actor in 2013, an LA court ruled.

The disgraced Hollywood producer is already serving a 23-year sentence for assault and rape in New York.

At least 100 women have publicly accused Weinstein of sexual abuse. pic.twitter.com/mVFRxZYqkB

— AJ+ (@ajplus) December 20, 2022