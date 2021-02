Gwyneth Paltrow habla de las secuelas tras padecer COVID-19

La actriz cuenta con su propio sitio web el cual está enfocado en el bienestar. Recientemente publicó un artículo donde habla de las secuelas que le dejó la enfermedad COVID-!9.

Gwyneth Paltrow explicó que padeció esta enfermedad a principios de 2021 y reveló cómo vive las secuelas que aún sufre a la fecha.

“Tuve COVID-19 desde el principio de año y me dejó algo de fatiga y con confusión mental. En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles muy altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este espacio, el médico de medicina funcional Dr. Will Cole”, se puede leer en el artículo del sitio ‘Goop‘.