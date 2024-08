Guaynaa acusado de infidelidad a Lele Pons con creadora de contenido para adultos

El mundo del entretenimiento se encuentra en shock tras las recientes acusaciones de infidelidad que envuelven a Guaynaa, el famoso cantante y esposo de Lele Pons, sobrina del reconocido Chayanne. La pareja, que conmovió a todos con su historia de amor y su espectacular boda llena de celebridades internacionales, ahora enfrenta una tormenta mediática.

Según informes de redes sociales, Guaynaa ha sido acusado de haber roto su promesa de fidelidad a Lele Pons. La polémica se desató cuando el paparazzi Jordi Martin, conocido por revelar grandes escándalos como el amorío de Piqué con Clara Chía, sacó a la luz supuestas conversaciones comprometedoras entre Guaynaa y Claudia Bavel, una modelo y actriz de cine para adultos.

Jordi Martin afirmó que Guaynaa inició contacto con Claudia Bavel a través de Instagram y que han mantenido videollamadas y conversaciones subidas de tono. “Empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar”, comentó Martin. Además, el tiktoker Eddy Nieblas agregó que existen audios y capturas de pantalla que prueban estas interacciones comprometedoras.

Según los reportes, Guaynaa habría invitado a Claudia Bavel a sus conciertos en España y le expresó intenciones románticas. “Se ve el número de teléfono de Guaynaa, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guaynaa empieza con Claudia Bavel”, reveló Jordi Martin en el show ‘Lo sé todo’.

El paparazzi también mencionó que el equipo de Guaynaa intentó contactar con él para evitar que la infidelidad saliera a la luz. Martin, sin embargo, hizo un llamado a la tranquilidad del cantante, asegurando que sus audios no serán publicados. “Si has cometido un error, admites tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar”, advirtió Martin.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni Guaynaa ni Lele Pons han emitido declaraciones al respecto. La pareja, que siempre se ha mostrado muy enamorada, se encuentra en el ojo del huracán mediático, con apenas un año y cuatro meses de casados.

Mientras tanto, los seguidores de la pareja esperan ansiosos una aclaración o pronunciamiento oficial que ponga fin a los rumores. ¿Será que el amor de cuento de hadas de Lele y Guaynaa sobrevivirá a esta tormenta? Solo el tiempo lo dirá.