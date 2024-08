Pepe Aguilar habría confrontado a su hijo Emiliano por apoyar a Cazzu en redes

La polémica no cesa en la dinastía Aguilar. En esta ocasión, Pepe Aguilar ha sido el centro de atención debido a su furiosa reacción hacia su hijo mayor, Emiliano Aguilar, por haber mostrado públicamente su apoyo a Cazzu, la ex pareja de Christian Nodal.

Todo comenzó cuando el pasado 24 de julio se dio a conocer que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habían casado por lo civil. La noticia causó gran revuelo, especialmente porque Emiliano Aguilar insinuó no haber sido invitado a la boda. Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa fue que Emiliano comentó emojis de fuego en una publicación de Cazzu en Instagram, y más tarde confesó que le gustaba la música de la rapera argentina. Este acto, según revelaron Javier Ceriani y Elisa Beristáin en el programa “Chisme No Like”, habría enfurecido a Pepe Aguilar.

Los conductores del programa aseguraron que Pepe Aguilar enfrentó a su hijo, exigiéndole que eliminara los comentarios en apoyo a Cazzu y que, en lugar de eso, mostrara su respaldo a su hermana Ángela. “Lo que nos dijeron es que Pepe le dijo: ‘Hijo de tu tal por cuál, me quitas eso inmediatamente, apoyas a tu hermana’”, mencionó Elisa Beristáin durante la emisión.

La tensión no se detuvo ahí. Ceriani también opinó que Pepe Aguilar estaba en desacuerdo con el matrimonio de Ángela y Nodal, ya que este último tenía una relación previa con Cazzu. “Lo que más le duele a Pepe Aguilar es que su hija haya sido una roba maridos, eso le duele más que pierda la virginidad que ya la había perdido con otro”, declaró Ceriani.

La interacción de Emiliano en las redes no pasó desapercibida para los internautas, quienes rápidamente tomaron partido. Mientras algunos apoyaban la acción del joven Aguilar, otros lo criticaron severamente. Tras la ola de críticas, Emiliano eliminó los emojis que había comentado en la publicación de Cazzu, pero no sin antes dejar un mensaje aclaratorio: “Una disculpa, mi comentario no fue para ofender, la verdad sí me gusta su música, aquí andamos a la orden”.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Ángela Aguilar han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la situación ha generado una gran controversia dentro de la familia Aguilar, dejando claro que la relación entre Emiliano y su padre Pepe Aguilar está más tensa que nunca. La guerra interna continúa, y las redes sociales siguen siendo el escenario principal de este drama familiar.