Gigi Hadid reaparece en pasarelas a casi seis meses de haber dado a luz

Fue el pasado mes de septiembre cuando la super modelo se convirtió en madre y no tardó mucho en recuperar su figura.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gigi Hadid fue mostrando su radical cambio. Además eso no es todo, la modelo ya regresó al mundo del modelaje y durante la Semana de la Moda en Milán, reapareció en la pasarela de Versace.

En redes sociales su nombre se ha posicionado en tendencia debido a este empoderado retorno.

Gigi Hadid returned to the runway after her pregnancy and opened/closed for Versace. Now that's a comeback. pic.twitter.com/Cfa3kzv0KK

— IAMFASHION (@IAMFASHlON) March 5, 2021