Gala Montes sorprende con mensaje de perdón a Sian Chiong

La actriz y cantante Gala Montes, finalista de La Casa de los Famosos México, dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dirigido a Sian Chiong, con quien había mantenido una relación tensa tras el reality show. A través de sus redes sociales, Gala ofreció disculpas al actor cubano, en un gesto que muchos interpretan como un intento de reconciliación, aunque ella misma dejó claro que la amistad entre ambos no se retomará.

Después de su salida de la casa, Montes tuvo la oportunidad de ponerse al tanto de lo que ocurrió durante el programa, incluyendo comentarios de sus compañeros. Entre las críticas que más le afectaron estuvieron las realizadas por Sian Chiong, con quien trabajó previamente en la telenovela La mexicana y el güero. Durante el reality, aunque Sian aseguraba ser su amigo, participó en conversaciones donde se mencionaba que Gala no tenía estudios formales, lo que decepcionó profundamente a la actriz.

Sin embargo, los rumores de una reconciliación surgieron cuando Gala compartió un video publicado por un grupo de seguidores, donde se mostraba a Sian hablando con aprecio sobre ella. “Te abrazo, Sian. Ya no estoy tan enojada. Perdón también, Dios te bendiga”, escribió Montes junto a las imágenes. Este gesto generó especulaciones entre los internautas, quienes sugirieron que el mensaje podría ser una indirecta para Briggitte Bozzo, quien dentro del reality mostró interés por el actor.

A pesar del gesto de perdón, Gala dejó claro en otro comentario que esto no implica una reconciliación completa: “Perdoné a Sian por mí. Eso no significa que ya somos amigos, solo que valoro sus disculpas y soy empática con el dolor que siente”, expresó. La actriz quiso subrayar que, aunque aprecia las disculpas de Chiong, su relación no volverá a ser la misma.

Por su parte, Sian Chiong ha optado por mantenerse enfocado en sus proyectos profesionales y ha declarado que no tiene planes de regresar a los realities. El actor, al ser cuestionado sobre el mensaje de Montes, no ha emitido declaraciones públicas, manteniendo su atención en sus próximos compromisos laborales.