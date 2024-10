Adrián Marcelo “destapa” secretos sobre Arath de la Torre y reflexiona sobre su experiencia

El polémico influencer Adrián Marcelo no deja de generar controversia tras su salida de La Casa de los Famosos México 2024. Durante su regreso al popular podcast Hermanos de Leche, donde comparte micrófono con Iván Fematt “La Mole”, el regiomontano habló sin tapujos sobre lo que vivió en el reality y reveló algunos detalles comprometedores sobre su excompañero Arath de la Torre.

“Venía mucha mierda, hermano”

En el reciente episodio, Adrián Marcelo confesó que, a pesar de estar tentado, decidió no exponer ciertos secretos personales de Arath de la Torre durante su participación en el programa. Sin embargo, el influencer aseguró que estuvo cerca de usar esa información para afectar a su compañero, insinuando que, en algún momento, podría “cobrárselas”. “Lo del crédito fiscal yo sabía que le iba a doler, pero tenías que estar ahí para saber qué era lo que le iba a afectar”, expresó, dejando entrever que Arath había compartido información delicada durante sus conversaciones en la casa.

Marcelo mencionó detalles íntimos que podrían haber causado problemas a Arath si se hubiesen ventilado en su momento. “Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro. Que pediste dos guarros para que te defendieran… Venía mucha mierda, hermano”, comentó, insinuando que conocía aspectos personales del actor que podrían haber cambiado la percepción del público.

El desencanto fuera de la casa

Adrián también hizo una reflexión sobre su experiencia en el reality, revelando que después de su salida decidió “huir” a la casa de sus padres para evitar ser encontrado. Durante ese tiempo, confesó haber seguido de cerca el desarrollo del programa, incluso disfrutando del hecho de que, tras su partida, el contenido perdió intensidad.

“Me orgasmeaba tanto ver la carencia de contenido que existía.

Tenía razón, las villanadas eran el contenido porque conozco a mi país”, declaró con su característico estilo provocador.

Las cuentas pendientes con Arath

A pesar de que no reveló toda la información que tenía sobre Arath de la Torre, Adrián Marcelo dejó claro que no ha olvidado esos episodios y que en algún momento podría ajustar cuentas. “Tengo mi death note… voy a cobrárselas, no de manera agresiva, pero vendrá el cruce y la solicitud de algo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de futuros enfrentamientos.

Con estas declaraciones, el influencer ha vuelto a encender la polémica, reafirmando su postura sobre la importancia del conflicto en los realities y asegurando que lo mejor fue descubrir que muchas personas dentro del show no eran lo que parecían. ¿Será que veremos un nuevo capítulo de esta historia próximamente? El tiempo dirá si Adrián Marcelo decide destapar más secretos o si Arath de la Torre responde a las insinuaciones que han salido a la luz.