Gala Montes se defiende de las críticas por su forma de vestir

En los últimos días, la actriz y cantante Gala Montes ha sido el centro de una fuerte polémica en redes sociales debido a su atrevida elección de vestuario en una presentación reciente. Durante un show en el bar Papitos de Mérida, en el marco de la fiesta temática “Galactic Party”, Gala apareció con un vestido rojo ajustado, medias de red negras y zapatillas a juego, complementando el look con un maquillaje llamativo que evocaban la temática espacial del evento.

El vestuario de la artista no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de opiniones divididas. Mientras algunos de sus seguidores elogiaron su originalidad y conexión con el público, otros criticaron su atuendo, considerándolo inadecuado para la ocasión. A raíz de esto, las redes sociales se llenaron de comentarios, dividiendo a los internautas entre aquellos que aplaudían su estilo único y quienes la cuestionaban duramente.

Ante la controversia, Gala Montes decidió responder directamente a sus detractores a través de una transmisión en vivo. Sin rodeos, la intérprete de “Tacara” dejó en claro que no piensa cambiar su manera de vestir por las opiniones ajenas y adelantó que tiene en mente más cambios en su apariencia física. “Yo soy exótica, me gusta vestirme raro. De hecho, me voy a quitar las cejas. No voy a tener cejas un rato, ¿qué les puedo decir? Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme porque a mí no me viste nadie, me visto yo”, declaró.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de la actriz, quien recientemente logró el tercer lugar en La Casa de los Famosos México, no hizo más que avivar el debate en redes sociales, generando una nueva ola de reacciones. Algunos usuarios la respaldaron por su valentía y autenticidad, con comentarios como “Déjenla que se vista como quiera” y “Está hermosa, no necesita cambiar nada”, mientras que otros se mostraron preocupados por su decisión de eliminarse las cejas, sugiriendo que podría pedir consejo a Karime Pindter, conocida por su estilo audaz.

A pesar de la polémica, Gala Montes ha demostrado estar firme en su postura y dispuesta a defender su identidad artística y personal a toda costa. La cantante continúa enfocada en su carrera musical, aprovechando la atención para destacar su singularidad y mantenerse fiel a su esencia, sin ceder ante la presión de las críticas.