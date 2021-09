Eugenio Derbez recuerda su primera entrevista con el ‘Escorpión Dorado’

Este año el personaje que creó Alex Montiel cumple 12 años, se trata de el ‘Escorpión Dorado’ y a través de su canal de YouTube lo celebró con un vídeo en el que recolectó felicitaciones de celebridades a quienes ha entrevistado y los mejores momentos que han vivido a su lado.

Uno de los famosos que ha sido entrevistado más ocasiones por el ‘Escorpión Dorado‘ es Eugenio Derbez, quien incluso realizó un vídeo completo en el que recordó el día que conoció este personaje de Alex Montiel.

“Yo a Alex lo conozco y siempre me entrevista muy bien y de repente llego a este estudio donde de pronto me encuentro con un Alex totalmente transformado, con el pecho descubierto, una máscara puesta y nadie me avisó”, expresó sobre su primer encuentro.