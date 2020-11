Enfermero murió a causa de COVID-19 y dejó un vídeo que conmovió al mundo

Desde marzo de este año, las condiciones de vida para todo el mundo han cambiado con la llegada de COVID-19 a nuestro país y durante este fin de semana se acumularon más de 95 mil decesos, debido a eso se ha viralizado con más fuerza la muerte de Sergio Humberto Padilla Hernández.

Este hombre era un enfermero en Chihuahua y murió debido a complicaciones por coronavirus, sin embargo, antes de su partida grabó un emotivo vídeo, que se ha viralizado debido a que apenas tenía 28 años de edad.

“Llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a una intubación endotraquial, quiero que pases lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy porque voy a volver. No es un adiós. Los volveré a ver, amigos y amigas. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, no más que me recupere y vamos a seguir adelante”, dijo en parte de su vídeo donde se le veía contento y listo para salir adelante.