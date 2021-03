Ella es Eva Daniela, la actriz de 26 años con la que supuestamente anda Juan Osorio

Supuestamente el productor de telenovelas, estaría dándole una nueva oportunidad al amor y es con una joven actriz de solamente 26 años.

Se trata de Eva Daniela, una actriz, 40 años menor, quien también estaría muy enamorada de Juan Osorio, pero ¿quién es en realidad esta joven?

Eva inició su carrera dentro de Televisa y es originaria de León, Guanajuato.

Después de graduarse del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), se unió al elenco del melodrama ‘Sin miedo a la verdad’.

Por el momento, el productor no ha confirmado o negado el romance con la joven actriz. Al igual que Eva Daniela, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, gente cercana a la producción indican que ella no estaría con el productor por interés ya que ha construido su carrera por sus propios esfuerzos.