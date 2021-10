Danna Paola responde a publicación sobre su novio

Aunque Danna Paola prefiere llevar su vida privada bajo mucha reserva, recientemente se publicó una noticia que resultó ser falsa, pero que alertó a los fanáticos de la cantante mexicana.

Y es que fue la revista TV Notas, la que se encargó de difundir que supuestamente Danna Paola está en peligro en su actual relación con Alex Hoyer, quien se estaría aprovechando de la famosa y que incluso la maltrata.

View this post on Instagram

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Danna Paola decidió responder a la publicación.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, se puede leer en un primer tuit.