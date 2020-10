Confirman el fallecimiento del legendario actor Sean Connery

El actor reconocido por interpretar al agente James Bond en siete películas falleció a sus 90 años.

Familiares de Sean Connery confirmaron a la cadena británica BBC que la muerte del actor este sábado ocurrió mientras dormía en la Bahamas, aunque no especificaron las causas de su deceso, medios locales dieron a conocer que la estrella de cina pasaba por un periodo de mala salud.

El escocés se convirtió en ‘el mejor James Bond de todos los tiempos’ en siete películas, fue galardonado numerosas ocasiones durante toda su carrera incluidos un Oscar, tres Golden Globes y dos Bafta.

Sean Connery has sadly passed away. He will always be remembered as the first James Bond, and even after five further actors took up the role, he was still the nation's favourite pic.twitter.com/hAVLAUWQgE

Su carrera como actor inició a sus 22 años como extra, después de un trabajo como tramoyista en el King’s ­Theatre, a sus 27 años llegó su primera oportunidad con el director de la BBC, Alvin Rakof.

Tras darse a conocer la noticia, celebridades han manifestado su pésame y han despedido del actor.

Sean Connery was a legend, one of the greatest actors of all time. He provided endless entertainment for all of us & inspiration for me. I’m not just saying that because he was a bodybuilder who placed in the Mr. Universe contest! He was an icon. My thoughts are with his family.

One of the most popular film icons ever, Sir #SeanConnery had a lot going besides being the first #JamesBond

Amongst his best, The Man Who Would Be King is a masterclass in film making.

Do visit this masterpiece that also has Sir Michael Caine, Saeed Jaffery for good company. pic.twitter.com/oHmJhMZi48

— Gautam Chintamani (@GChintamani) October 31, 2020