Condenan a prisión a mujer por ser Testigo de Jehová en Rusia

Una mujer mayor fue condenada a prisión en Rusia por ser Testigo de Jehová, ya que desde 2017 es considerado como un movimiento extremista.

Este miércoles se difundió la noticias sobre el arresto de Valentina Baranovskaya y pasará dos años en prisión en Siberia. Esta sería la primera condena desde que comenzó la represión de la religión en el país de Rusia.

Incluso Roman Baranovskiy, el hijo de la mujer también fue condenado a seis años de prisión por organizar actividades religiosas. También reportaron que se han dictado 71 condenas y actualmente solamente nueve personas cumplen penas de prisión en Rusia.

NEWS ALERT: Brother Roman Baranovskiy and His Mother, Sister Valentina Baranovskaya, Face Conviction in Russia (very sad to see this injustice) https://t.co/CD7mMsOeZV

