Chef turco será investigado por la FIFA por sostener la copa del Mundial

El reconocido chef turco conocido como Salt Bae está siendo investigado por la Federation International de Football Association por estar presente en la final entre Argentina vs Francia.

De acuerdo a medios especializados, la razón por la que se inició esta investigación es porque el famoso chef no tenía ninguna invitación de la FIFA o alguna relación comercial con la organización y el chef se encontraba en el gramado.

Horas después del juego se viralizó al aparecer en las fotografías con los jugadores, en donde aparece incluso alzando el trofeo en ocasiones y es que según el reglamento, se supone que el trofeo solo debe ser tomado por los jugadores, o funcionarios designados por la FIFA.

Después de la polémica por estar presente en los festejos de Argentina, ahora Salt Bae fue vetado de torneo en Estados Unidos.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final

— U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022